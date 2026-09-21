В Астане стартовал традиционный сезон осенних сельскохозяйственных ярмарок. Первыми свою продукцию в столице представили аграрии Кызылординской и Атырауской областей, передает официальный сайт столичного акимата.

Каждые выходные жители и гости Астаны смогут приобретать на ярмарках свежую и качественную продукцию напрямую от отечественных производителей.

Аграрии Кызылординской и Атырауской областей привезли в столицу более 600 тонн продукции. Посетителям представлен широкий ассортимент мясной, рыбной, молочной и бакалейной продукции. В частности, сельхозтоваропроизводители привезли 260 тонн бахчевых культур, 220 тонн риса, 65 тонн свежей рыбы, 40 тонн мяса и мясных изделий, а также более 20 тонн другой продукции.

Торговые ряды развернулись на территории парковки ипподрома «Казанат» по адресу: шоссе Каркаралы, 1. Для удобства жителей и гостей столицы организовано движение автобусных маршрутов № 18, 37 и 303.

Фермеры представили различные сорта риса, в том числе «Янтарь» и «Лидер».

Большой интерес у посетителей вызвала рыбная продукция. На прилавках были представлены щука, сазан, судак и другие виды рыбы.

«Мы каждый год специально приезжаем на эту ярмарку, когда свою продукцию привозят Кызылординская и Атырауская области. Рыба свежая, выбор большой. Очень удобно, что можно приобрести продукцию напрямую у производителей», — отметил житель столицы Нурлан.

Оживленно было и в мясных рядах, где горожанам предложили свежую говядину, конину и мясные изделия. Также на ярмарке были представлены традиционные национальные напитки и продукты — кумыс, шубат, мед, домашний курт и известные казалинские конфеты.

«Я приехала с утра за мясом и кумысом. Выбор большой, продукция свежая. А еще обязательно взяла внукам казалинские конфеты и домашний курт — это уже наша семейная традиция», — рассказала астанчанка Алия.

Широкий выбор был представлен и в овощных и фруктовых рядах. На прилавках можно было приобрести арбузы, дыни, тыкву, сливу, малину и другую сезонную продукцию.

Для гостей и участников ярмарки также организовали фуд-зону, где можно было попробовать горячий плов, приготовленный из кызылординского риса, шашлык и другие блюда.

Осенний сезон сельскохозяйственных ярмарок продолжится в столице с участием товаропроизводителей из регионов страны.