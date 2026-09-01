Участок проспекта Тлендиева временно перекрыт в связи с ремонтом

В Астане ведутся работы по устройству верхнего слоя дорожного полотна проспекта Н. Тлендиева на участке от улицы Коктал до улицы Маскеу, передает официальный сайт столичного акимата.

В связи с этим с 1 по 10 сентября текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение будет организовано по одной стороне в обоих направлениях.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.