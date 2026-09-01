В Астане пройдет массовый ночной забег «Night Run»

В столице 5 сентября в рамках принципа «Закон и порядок» состоится массовое ночное беговое мероприятие «Night Run», передает официальный сайт акимата города.

Забег начнется в 20:00 в Триатлон парке Алматинского района. Участники посоревнуются на дистанции 5 километров.

По данным организаторов, для участия в забеге необходимо пройти предварительную онлайн-регистрацию. Регистрация стартует 2 сентября на сайте reg.elordasport.kz. Количество участников ограничено и составляет 1700 человек. Участие бесплатное.

«Главная цель массовых спортивных мероприятий — популяризация здорового образа жизни и привлечение жителей к регулярным занятиям спортом. В последние годы в столице растет число жителей, проявляющих интерес к бегу и участвующих в массовых спортивных инициативах. К примеру, за первое полугодие этого года в Астане был организован 21 забег и марафон, а также 5 велогонок. «Night Run» — одно из мероприятий, направленных на развитие массового спорта в этом направлении. Ночной забег имеет свои особенности и дает возможность жителям активно и с пользой провести досуг. Мы приглашаем жителей и гостей столицы принять участие в забеге и стать частью этого спортивного вечера», — отметила пресс-секретарь Управления физической культуры и спорта города Астаны Мадина Айткалиева.

Зарегистрированные участники в день забега, 5 сентября, с 17:30 до 19:30 смогут получить стартовый номер и лотерейный билет в Триатлон парке.

Мероприятие организуется при поддержке акимата города Астаны, аппарата акима района «Алматы», Управления физической культуры и спорта столицы и Дирекции по проведению спортивно-массовых мероприятий.

Стоит отметить, что забег пройдет непосредственно на территории Триатлон парка. В связи с этим во время проведения мероприятия улицы города перекрываться не будут, ограничения на движение транспорта вводить не планируется.