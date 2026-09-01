В столичной школе провели урок с AI-роботом в День знаний

Необычный урок прошел в День знаний в столичной школе-лицее №82 «Дарын». Проводить его учителю помогал робот-ассистент, работающий на базе искусственного интеллекта, передает официальный сайт акимата Астаны.

Особенностью урока стало то, что робот не просто демонстрировали школьникам как технологическую разработку. Он активно взаимодействовал с педагогом и учащимися, участвовал в объяснении материала, задавал вопросы и помогал проводить отдельные этапы урока.

При этом ключевая роль сохранялась за педагогом. Робот выступал именно в качестве ассистента — дополнительного инструмента, который может взять на себя часть задач и сделать взаимодействие с учениками более интерактивным.

Использованный на уроке робот-ассистент является одним из решений казахстанской образовательной AI-системы EdooX.ai, развивающей технологии искусственного интеллекта для школ.

Мероприятие прошло при поддержке акимата города Астаны, Управления образования столицы и методического центра.

Урок стал частью праздничной программы ко Дню знаний. В мероприятии приняли участие около 250 детей. Для школьников также провели флешмоб и символический одновременный первый звонок.

Проведенный в Астане эксперимент показал один из возможных сценариев школы будущего — образовательной среды, где искусственный интеллект не заменяет учителя, а работает вместе с ним, помогая сделать обучение более интерактивным, технологичным и персонализированным.