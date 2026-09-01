В Астане в первый класс пошли около 1 500 детей с особыми образовательными потребностями

В новом 2026–2027 учебном году в первые классы школ Астаны пошли около 1 500 детей с особыми образовательными потребностями, передает сайт акимата города Астаны.

Всего в этом учебном году в 206 организациях среднего образования столицы обучаются более 337 тысяч школьников.

Порядка 33 тысяч детей впервые переступили школьный порог.

В Астане продолжается работа по развитию инклюзивного образования и созданию доступной среды для детей с особыми образовательными потребностями. На уровне среднего образования инклюзивным обучением охвачены более 5 тысяч детей.

Сегодня в школах столицы работают 98 кабинетов поддержки инклюзии. В этом году планируется открыть еще 20 таких кабинетов.

Такие кабинеты создаются для оказания детям необходимой психолого-педагогической поддержки и организации обучения с учетом их индивидуальных потребностей.

Развитие инклюзивной среды позволяет детям учиться вместе со сверстниками и получать необходимую поддержку непосредственно в школе.

В рамках подготовки к новому учебному году особое внимание уделялось созданию безопасных и комфортных условий для всех учащихся. В частности, в 38 организациях образования столицы провели ремонтные работы.

Работа по развитию инклюзивного образования в Астане продолжается. Основная задача - обеспечить детям с особыми образовательными потребностями равные возможности для получения качественного образования и создать условия для их полноценного обучения и развития.