33 тысяч детей пошли в первый класс в Астане

В новом 2026–2027 учебном году в первые классы общеобразовательных школ столицы пошли порядка 33 тысяч детей, передает сайт акимата города Астаны.

Всего в этом учебном году в 206 организациях среднего образования столицы будут обучаться более 337 тысяч школьников.

К началу учебного года в Астане открыли семь дополнительных учебных зданий при школах №13, №41, №72, №73, №79, №82 и №86, а также две школы. В новых корпусах предусмотрены учебные кабинеты, столовые, спортивные залы и коворкинг-зоны. В основном здесь будут обучаться ученики 1–4 классов.

Открытие дополнительных зданий позволит снизить нагрузку на школы и уменьшить дефицит ученических мест. В целом за последние годы в Астане ввели в эксплуатацию 44 новые школы более чем на 100 тысяч ученических мест. Из них 23 школы построены в рамках проекта «Келешек мектептері».

Кроме того, к новому учебному году ремонтные работы провели в 38 организациях образования. Все образовательные объекты завершили подготовку к предстоящему отопительному сезону и получили паспорта готовности.

Для обеспечения школьников учебниками и учебно-методическими комплексами закупили более 1,2 миллиона экземпляров у 14 издательств.

Начальные классы государственных школ и дети из социально уязвимых категорий полностью обеспечены бесплатным горячим питанием. В этом году в школах также введено обновленное меню, а контроль качества питания усилен с привлечением общественности и экспертов.