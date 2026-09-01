«Таза Қазақстан»: столичные школьники обсудили экологические инициативы

В Астане в честь Дня знаний в школе-лицее №92 имени Акжана Аль-Машани прошла открытая встреча со школьниками в рамках акции «Таза Қазақстан», передает официальный сайт акимата столицы.

На мероприятии, прошедшем на тему «Вклад активной молодежи в развитие и реализацию программы «Таза Қазақстан», обсуждались вопросы формирования экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде и внедрения экологических привычек в повседневную жизнь.

Участники встречи также подчеркнули значимость молодежных инициатив и волонтерского движения в деле благоустройства и озеленения столицы. Школьники задали интересующие их вопросы и поделились своими мнениями касательно защиты окружающей среды.

«Этот учебный год начинается по-особенному. Глава государства на Августовской конференции поставил перед нами большие цели. Мы работаем в направлении достижения этих задач. В настоящее время в рамках программы «Адал азамат» мы воспитываем детей, руководствуясь принципами «Закон и порядок» и «Таза Қазақстан».

Экологическая тема очень актуальна для нашей школы. Наши ученики занимали призовые места на городских конкурсах по сортировке отходов. В школе реализуются специальные экологические проекты. Один из них — проект «Зеленоград». В его рамках дети сами выращивают огородную продукцию и изучают процесс ее роста.

Кроме того, учащиеся принимают участие в эконакциях, сажают деревья вокруг и ухаживают за ними. Я считаю, что все это прививает молодому поколению экологическую культуру и любовь к чистоте. Мы полностью поддерживаем инициативу «Таза Қазақстан», — отметила директор школы Оразкуль Жолдасбекова.

Во встрече также принял участие лидер молодежного экологического движения «Жер елшілері» Нурдаулет Мухтарбек. Он рассказал школьникам об основных целях и задачах акции «Таза Қазақстан».

«Сегодня мы встретились с учениками 10 «Ә» класса школы-лицея №92 и подробно рассказали им о проекте «Таза Қазақстан». Эта инициатива не ограничивается только проведением субботников. Ее главная цель — формирование у людей чистого сознания и экологической культуры.

Также мы рассказали школьникам о поддержке, которая оказывается молодежи, реализующей экологические инициативы. В ходе встречи был организован интерактив, где мы задавали вопросы, связанные с акцией «Таза Қазақстан». Проявившим активность ученикам вручили подарки.

Я считаю, что такие встречи необходимо проводить чаще, поскольку формирование экологического сознания у подрастающего поколения — это важная задача. Верю, что сегодняшняя встреча заставила школьников задуматься о защите окружающей среды и оставила у них полезное впечатление», — подчеркнул он.

Стоит отметить, что главной целью встречи стало повышение экологической ответственности учащихся, воспитание бережного отношения к окружающей среде и содействие активному участию молодежи в общественных инициативах.

#ТазаҚазақстан #экология #TazaChallenge @TazaQazaqstan