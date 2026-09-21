В Уркере молодежь и пожилые жители вместе позанимались спортом на одной площадке

В столичном жилом массиве Уркер прошло спортивное мероприятие под открытым небом. В вечере, организованном акиматом города, приняли участие около 200 жителей. В их числе наряду с молодежью были люди преклонного возраста и маленькие дети, передает официальный сайт акимата Астаны.

Встреча началась с разминки. Затем жители приняли участие в фитнес-тренировках, степ-аэробике и джампинг-фитнесе. Занятия проводили профессиональные специалисты. Участники двигались в меру своих возможностей и активно включились в спортивную программу. Совместная тренировка детей, молодежи и пожилых жителей на одной площадке стала одним из самых ярких моментов мероприятия.

«Наша главная цель — привлечь жителей Уркера, а также близлежащей территории Караоткель к спорту и здоровому образу жизни. Раньше мы проводили подобные мероприятия в малом формате. В этом году решили расширить охват населения и задействовать всех вместе», — рассказала тренер Асель Шакуанова.

По её словам, регулярные тренировки влияют не только на физическое состояние человека, но и на его настроение, а также на отношение к самому себе.

Один из пожилых участников мероприятия отметил, что тренировка под открытым небом оказала на него прекрасное воздействие.

«Сегодня мы отлично взбодрились. Потренировались на свежем воздухе вместе с молодежью, и у нас поднялось настроение. Дома-то мы постоянно заняты повседневными делами. Хотелось бы, чтобы такие мероприятия проводились чаще. Это полезно и для пожилых, и для молодых», — поделился впечатлениями житель Уркера.

В ходе вечера в адрес жителей-юбиляров прозвучали поздравления, а активным участникам была выражена благодарность. Со сцены также озвучивались пожелания, напоминающие жителям о важности заботы о здоровье.