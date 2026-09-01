«Таза Қазақстан»: экоэстафету провели в столичном детском саду

В честь Дня знаний и в рамках республиканской акции «Таза Қазақстан» в столичном детском саду №74 «Дәурен» состоялось праздничную экоэстафету « Зелёный детский сад – чистое будущее!», передает официальный сайт акимата Астаны.

В остальных детских садах города в этот день были проведены небольшие тематические часы. Главная цель праздника — воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к природе, формирование экологической культуры у детей с самых ранних лет.

Организаторами экомероприятия выступили «Учебно-методический центр дополнительного образования для детей» и коллектив детского сада №74 «Дәурен».

Открыл праздник зажигательный флешмоб — веселый танец с участием воспитанников и воспитателей детского сада. Затем стартовали эстафетные игры «Тазалық», в рамках которых ребята активно соревновались в сортировке мусора, благоустройстве территории и прохождении экологических полос препятствий. Финальным аккордом стала экоакция «Табиғат сыйы», где юные участники познакомились с овощной продукцией, выращенной прямо на огороде детского сада, и оценили выставку красочных блюд из овощей.

Особую значимость прошедшего события подчеркнула методист КГУ «Учебно-методический центр дополнительного образования детей» Айнур Амирханова. По ее словам, акция «Зелёный детский сад – чистое будущее» помогает воспитывать в детях бережное отношение к природе через интересные игры и практические задания. Во время мероприятия дети с удовольствием участвовали в эстафетах, учились сортировать мусор, экономить воду и заботиться о растениях.

#ТазаҚазақстан #экология #TazaChallenge @TazaQazaqstan