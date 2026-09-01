Специализированный класс «Жас сақшы» открыли в столичной школе

В День знаний в столичной школе №90 торжественно открыли специализированный класс «Жас сақшы», передает официальный сайт акимата Астаны.

На церемонии открытия собрались представители руководства городской полиции, педагогический коллектив, родители и сами учащиеся. Класс создан в целях воспитания подрастающего поколения на принципах чести, мужества и законности. Проект призван не только познакомить школьников с изнанкой и важностью профессии правоохранителя, но и существенно повысить их правовую грамотность, развить лидерские качества и гражданскую ответственность.

Для учащихся нового профильного класса разработана насыщенная образовательная и практическая программа. В нее вошли занятия по основам безопасности дорожного движения, оказанию первой доврачебной помощи, действиям в чрезвычайных ситуациях, а также изучение правовой культуры. Кроме того, ребята будут регулярно участвовать в совместных познавательных и спортивных мероприятиях с действующими сотрудниками органов внутренних дел.