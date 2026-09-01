Спортсмен из Астаны стал чемпионом страны по дзюдо

В Уральске проходит чемпионат Казахстана по дзюдо среди мужчин и женщин, передает официальный сайт акимата столицы.

В первенстве страны принимают участие около 600 спортсменов из городов Астана, Алматы, Шымкент и 17 областей, которые борются за призовые места. Престижные соревнования проходят в спортивном комплексе «Жайық Арена».

Выступавший на данном чемпионате от Астаны Мади Амангельды успешно проявил себя в весовой категории до 81 килограмма и превзошел своих соперников. В результате столичный дзюдоист завоевал золотую медаль и стал чемпионом Казахстана.

Стоит отметить, что сегодня — заключительный день соревнований чемпионата Казахстана.