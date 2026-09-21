В Астане прошел танцевальный фестиваль для пенсионеров «Әсем қимыл – әдемі ғұмыр»

В Астане в преддверии Дня пожилых людей прошел танцевальный фестиваль «Әсем қимыл – әдемі ғұмыр». В мероприятии приняли участие творческие пенсионеры из шести районов столицы, передает официальный сайт акимата города.

Организатором фестиваля выступил Центр активного долголетия. Участники, собравшиеся из отделений социального обслуживания районов Алматы, Байконыр, Есиль, Нура, Сарайшык и Сарыарка, продемонстрировали свое мастерство в различных танцевальных направлениях.

По словам организаторов, цель фестиваля — популяризация танцевальной терапии среди старшего поколения, формирование культуры активного долголетия, укрепление физического и ментального здоровья, а также развитие творческих способностей.

«Мне 72 года. Сегодня наша группа покажет свой танец. Я очень люблю танцевать. Можно сказать, что сейчас в Астане пенсионеры не сидят дома. Большинство ходит в Центр активного долголетия и участвует в различных мероприятиях. С выходом на пенсию жизнь не остановилась. Напротив, моя жизнь продолжает прекрасно развиваться», — рассказала участница Центра активного долголетия Есильского района Махаббат Омарова.

По решению жюри призовые места распределились следующим образом:

I место — танцевальный коллектив «Сымбат» (район Сарайшык);

II место — танцевальный коллектив «Хайшайым» (Есильский район);

III место — танцевальный коллектив «Сарыарка» (Сарыаркинский район);

Номинация «Народный танец» — танцевальный коллектив «Жаңа толқын» (Есиль);

Номинация «Современный танец» — танцевальный коллектив «Жерұйық» (Алматы);

Номинация «Танцы народов мира» — танцевальный коллектив «Қыздарай» (Нура);

Номинация «Ретро-танец» — танцевальный коллектив «Аңыз» (Нура);

Номинация «Авторская хореография» — танцевальный коллектив «Әдемі дәуір» (Сарыарка);

Номинация «Самая артистичная пара» — Наталья Мостовая и Канат Омирбеков (Байконыр);

Номинация «Лучший сценический образ» — танцевальный коллектив «Кербез» (Сарайшык);

Приз зрительских симпатий — танцевальный коллектив «Салтанат» (Алматы).