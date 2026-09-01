«Bala Fest – 2026»: в Астане пройдет масштабный детский фестиваль

5 сентября в Астане пройдет масштабный детский фестиваль «Bala Fest – 2026». Мероприятие состоится при поддержке акимата города Астаны и организации столичного Управления физической культуры и спорта совместно с аппаратом акима района Нура, передает официальный сайт городского акимата.

Праздничное мероприятие будет организовано в Центральном парке на площадке, где расположены Олимпийские кольца. Регистрация начнется в 14:00, а официальная церемония открытия состоится в 15:00.

Программа включает в себя спортивные, познавательные, технологические и творческие направления. Юные участники испытают свои силы в мастер-классах и соревнованиях по робототехнике VEX, робо-сумо и робофутболу. Также предусмотрены такие увлекательные игры, как асык ату, бочча (адаптированная для детей с особыми потребностями через уникальный метод игры в асыки), лянга, рисование на асфальте и многое другое.

Кроме того, в рамках принципа «Закон и порядок» будет проведена разъяснительная работа по соблюдению правил дорожного движения, безопасности на улицах и ответственности.

По словам организаторов, одна из главных особенностей фестиваля — создание среды, учитывающей интересы и возможности каждого ребенка.

«Основная цель проекта, приуроченного к началу нового учебного года, — создать условия для эффективного проведения досуга подрастающего поколения, повысить их интерес к спорту, творчеству и современным технологиям. Особое значение придается и национальным играм. Наряду с этим были внедрены соревнования инклюзивной направленности. Для нас важно, чтобы каждый ребенок смог проявить свои способности и почувствовать себя частью общего праздника», — отметила пресс-секретарь Управления физической культуры и спорта города Астаны Мадина Айткалиева.

В фестивале могут принять участие дети в возрасте до 15 лет. По итогам соревнований будут определены лучшие участники, которых наградят дипломами и специальными подарками.