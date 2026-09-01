К новому учебному году в Астане открыли 9 новых образовательных объектов

В новом 2026–2027 учебном году в столице продолжается работа по созданию комфортных условий для обучения школьников. В этом году при школах №13, №41, №72, №73, №79, №82 и №86 построили и ввели в эксплуатацию семь дополнительных учебных зданий, а также открыли две школы, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Новые корпуса оснащены в соответствии с современными требованиями. Здесь предусмотрены учебные кабинеты, столовые, спортивные залы и коворкинг-зоны для детей.

В зависимости от вместимости в каждом дополнительном корпусе в две смены смогут обучаться от 1000 до 1200 детей. Открытие новых зданий позволит снизить нагрузку на основные корпуса школ и уменьшить дефицит ученических мест.

В целом в новом учебном году в 206 организациях среднего образования Астаны обучаются более 337 тысяч школьников. В новом учебном году порядка 33 тысяч детей впервые пошли в первый класс.

Расширение школьной инфраструктуры остается одним из приоритетных направлений. За последние годы в столице введены в эксплуатацию 44 новые школы общей вместимостью более 100 тысяч ученических мест. Из них 23 школы построены в рамках проекта «Келешек мектептері».

Кроме строительства новых объектов, в рамках подготовки к учебному году в 38 организациях образования провели ремонтные работы. Все образовательные объекты также завершили подготовку к предстоящему отопительному сезону и получили паспорта готовности.

Новые учебные корпуса создают дополнительные возможности для организации образовательного процесса и позволяют формировать для детей более комфортную, безопасную и современную среду для обучения.