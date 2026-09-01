Аким Астаны поздравил школьников с Днём знаний

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram поздравил учителей и учащихся с Днем знаний, передает официальный сайт акимата столицы.

«Дорогие учителя, школьники и родители! Поздравляю вас с 1 сентября - Днём знаний и началом нового учебного года!

Этот день всегда наполнен особой атмосферой: радостью встреч, волнением школьников, новыми надеждами и большими планами.

Сегодня особенный день для первоклассников. Впервые порог столичных школ переступили 33 тысячи юных горожан. Впереди вас ждут первые уроки и оценки, новые друзья, добрые наставники и множество интересных открытий. Желаю каждому первокласснику уверенно сделать этот важный шаг и с интересом познавать мир.

Для старшеклассников новый учебный год станет временем серьёзных решений и выбора будущего пути. Студентам желаю настойчивости в освоении профессии, смелых идей и стремления к развитию.

Наша задача – создать условия, в которых каждый ребёнок сможет получить качественное образование, раскрыть свои способности и реализовать свой потенциал. Для этого в столице строим новые школы, обновляем действующие образовательные учреждения, укрепляем их материально-техническую базу и поддерживаем педагогов.

Отдельные слова благодарности – учителям. Ваши знания, терпение и преданность профессии помогают детям поверить в себя и найти своё призвание.

Пусть новый учебный год будет успешным, интересным и наполненным новыми знаниями! С Днём знаний!» - написал Женис Касымбек.