Астанада веломаусымның жабылуына арналған велошеру өтеді
Елордада 26 қыркүйекте Еңбек күніне арналған «Менің жетістігім – менің нәтижем» велошеруі өтеді. Іс-шара 2026 жылғы веломаусымның жабылуына орай ұйымдастырылып, «Заң және тәртіп» тұжырымдамасы аясында ұйымдастырылады, деп хабарлайды елорда әкімдігінің ресми сайты.
Велошеруге 700-ге жуық адамның қатысады деп жоспарланып отыр. Қатысушылар 25 шақырым қашықтықты еңсеріп, елорданың айналма веложолы арқылы Ильинка (Үркер) елді мекеніне дейін барады.
Велошерудің басталуы сағат 09:00-ге жоспарланған. Старт айналма веложолдың Қосшы бағытына қарай орналасқан бөлігінен беріледі. Финиш «Жасыл белдеу» саябағында болады.
Старттық нөмірлерді беру 26 қыркүйекте сағат 07:00-ден 08:30-ға дейін жүргізіледі.
Велошеру қорытындысы бойынша қатысушылар арасында жүлделер ойнатылады. Сонымен қатар 10 велосипедтің ұтыс ойыны өтеді.
Велошеруге қатысу үшін тіркелу 22 қыркүйек күні сағат 09:00-де басталады. Тіркеу reg.elordasport.kz сайты арқылы жүргізіледі.