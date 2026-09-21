В рамках реализации концепции «Закон и порядок» для педагогов столичной школы-лицея №95 провели профилактическую лекцию на тему: «Безопасность в школе: роль педагога в предупреждении правонарушений среди несовершеннолетних», передает официальный сайт акимата Астаны.

Лекция была организовала городской прокуратурой.

На мероприятии рассмотрены вопросы профилактики буллинга и кибербуллинга, вымогательства, вовлечения детей в распространение наркотических средств и дропперские схемы, а также факты бытового насилия.

Педагогам разъяснили алгоритм действий при выявлении тревожных изменений в поведении ребёнка: установить с ним безопасный контакт, зафиксировать обстоятельства и своевременно сообщить ответственным лицам и уполномоченным органам.

Особое внимание обращено на то, что задача педагога заключается не в самостоятельном проведении расследования, а в своевременном выявлении признаков опасности, обеспечении безопасности ребёнка и принятии необходимых мер реагирования.

Мероприятие направлено на повышение правовой грамотности педагогов, формирование безопасной образовательной среды и укрепление принципа нулевой терпимости к правонарушениям.

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