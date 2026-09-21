Заместитель акима города Астаны Ерик Мейрхан встретился с призерами VI Всемирных игр кочевников, столичными спортсменками Гульнарой Базаралиевой и Кундыз Есиркеп, передает официальный сайт акимата столицы.

В ходе встречи спортсменок поздравили с достигнутыми результатами и вручили им Благодарности Президента Республики Казахстан за спортивные достижения и вклад в развитие национального спорта.

«Вы достойно представили Казахстан на одном из крупнейших международных соревнований по национальным видам спорта. Ваши достижения — результат большого труда, мастерства и целеустремлённости. Благодарю вас за достойное представление Астаны и нашей страны на международной арене. Желаю крепкого здоровья, новых достижений и ярких побед», — отметил Ерик Мейрхан.

Напомним, на VI Всемирных играх кочевников Гульнара Базаралиева и Кундыз Есиркеп выступили в составе женской сборной Казахстана по мангале. В командных соревнованиях национальная сборная завоевала серебряную медаль среди представителей 30 стран.

В личном зачёте обе столичные спортсменки также вошли в число призёров. Гульнара Базаралиева и Кундыз Есиркеп завоевали бронзовые медали. Всего в женских соревнованиях приняли участие 50 спортсменок.

В целом представители Астаны внесли весомый вклад в успешное выступление сборной Казахстана на VI Всемирных играх кочевников. Столичные спортсмены завоевали 1 золотую, 4 серебряные и 3 бронзовые медали в тогызкумалак (мангале), традиционной стрельбе из лука и командных соревнованиях по разбиванию хребтовой кости.

Одним из отличившихся спортсменов стал Бигали Зкрияев. В составе мужской сборной Казахстана по мангале он завоевал золотую медаль в командных соревнованиях, а в личном зачёте стал серебряным призёром среди 59 участников.

Ранее по итогам VI Всемирных игр кочевников Глава государства принял членов национальной сборной Казахстана и отметил достижения спортсменов и тренеров. Среди награждённых были и представители столицы. Спортсмен по тогызкумалак Бигали Зкрияев и главный тренер национальной сборной Казахстана по традиционной стрельбе из лука Диас Ахметов были награждены орденом «Құрмет».

Вручение Благодарностей Президента Республики Казахстан Гульнаре Базаралиевой и Кундыз Есиркеп стало ещё одним признанием достижений столичных спортсменов и их вклада в развитие национальных видов спорта.

В завершение встречи спортсменкам пожелали дальнейших успехов, новых спортивных достижений и побед на республиканских и международных соревнованиях.