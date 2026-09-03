В Астане поддержали челлендж в честь Дня казахской тазы

В Астане ко Дню казахской тазы культурные деятели и молодежь присоединились к творческому челленджу «Тазы – жеті қазынамыздың бірі», сообщает официальный сайт столичного акимата.

Инициатива объединяет национальное наследие и современные технологии. Для Астаны, как молодой и динамично развивающейся столицы, это возможность показать, что традиции могут быть интересны новому поколению и находить свое место в современном цифровом мире.

Челлендж призван привлечь внимание жителей столицы к казахской тазы — не только как к уникальной породе, но и как к части исторической памяти, культуры и национальной идентичности.

«Сегодня казахская тазы занимает особое место среди национальных пород, представляя культурное и историческое наследие Казахстана на мировом уровне. Участие в международных мероприятиях способствует популяризации породы, повышению её узнаваемости и укреплению её статуса в мире», - отметила заслуженный деятель РК, актриса государственного театра драмы и комедий им. А. Мамбетова Гульмира Жакилина.

Присоединиться к челленджу может каждый желающий, создав собственную работу и поделившись ею в социальных сетях.