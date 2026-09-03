«Легкий заработок не приносит блага»: в Астане молодежи сделали важное предупреждение

В Астане в связи с началом нового учебного года усилена работа в направлении профилактики наркопреступности среди молодежи. Представители Департамента полиции столицы, «Медицинского университета Астана», «Астана жастары» провели встречу с молодежью, передает официальный сайт акимата города.

Особое внимание уделили студентам первого курса, которые только начали обучение в высших учебных заведениях и адаптируются к новой образовательной и социальной среде.

Одним из первых мероприятий стала встреча с учащимися «Медицинского университета Астана». Для студентов первого курса сотрудники полиции провели лекцию, направленную на профилактику наркоправонарушений, а также на формирование ответственного отношения к собственному здоровью и безопасности, и организовали интерактивную профилактическую площадку.

В мероприятии приняли участие руководящий состав Комитета по противодействию наркопреступности, столичного Департамента полиции и члены Совета по профилактике наркопреступности при ДП города Астаны.

Для студентов также были организованы выставка картин, открытый микрофон, выставка вооружения МВД и представлены показательные выступления сотрудников Центра кинологической службы Департамента полиции и СОБР.

Главная цель мероприятия — не только предоставление молодежи информации о правовых последствиях наркотических правонарушений, но и демонстрация возможностей ведения здорового и активного образа жизни посредством современных и интерактивных форматов.

Профилактическая работа с молодежью продолжится в течение учебного года и охватит организации образования столицы.

Начальник управления Комитета по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел, полковник полиции Бахытжан Кадырбекулы выразил свое мнение.

«Наш предок Аль-Фараби говорил: «Знание, данное без воспитания, — злейший враг человечества». Поэтому знания и труд важнее всего. В нынешний век цифрового развития нельзя отдавать чужому человеку личную карту счета и данные. Сегодня мы должны быть осторожны со всякими ухищренными действиями мошенничества. Легкий заработок не приносит блага. Даже добившийся величайшего уровня всемирно известный боксер Майк Тайсон достиг всего благодаря неустанному труду. Необходимо остерегаться безрассудства, забирающего разум. Ответственность за это тяжелая. Если молодежь в юном возрасте будет учиться, развиваться и достигать больших успехов — это польза и для себя, и для страны», — сказал он.

#законипорядок #заңментәртіп