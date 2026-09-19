Экоакция и закрытие сезона Street Workout: спортивный фестиваль прошел в Астане

В Центральном парке Астаны состоялся спортивный фестиваль, объединивший экологическую акцию и закрытие трехмесячного сезона бесплатных тренировок Street Workout. Мероприятие прошло в рамках республиканской акции «Таза Қазақстан» и Всемирного дня чистоты — World Cleanup Day, передает официальный сайт акимата столицы.

К мероприятию присоединились известные казахстанские спортсмены, тренеры и участники проекта Street Workout. Среди них — двукратный серебряный призер Олимпийских игр по боксу Адильбек Ниязымбетов, бронзовый призер Олимпиады Камшыбек Кункабаев, чемпион мира по ММА Василий Тахтай и другие представители спортивного сообщества.

Участники фестиваля высадили деревья на территории Центрального парка, внеся вклад в озеленение и благоустройство столицы.

По словам заместителя руководителя дирекции по проведению спортивно-массовых мероприятий акимата Астаны Ержигита Усербая, участие известных спортсменов в экологических инициативах способствует популяризации бережного отношения к окружающей среде.

«Сегодня наши столичные спортсмены собрались с единой целью — внести свой вклад в благоустройство столицы и защиту природы. Мероприятие проходит активно и интересно, каждый участник старается внести свой вклад в общее дело», — рассказал Ержигит Усербай.

Особое внимание участники уделили личному примеру для подрастающего поколения. Чемпион мира по ММА Василий Тахтай пришел на мероприятие вместе со своими сыновьями.

«Пришли вместе со своими сыновьями, чтобы показать им правильный пример того, как нужно любить свою родину. Именно через акцию «Таза Қазақстан» мы можем проявить себя и показать любовь к своей родине, к своей стране», — поделился спортсмен.

После экологической части состоялось закрытие трехмесячного сезона бесплатных тренировок Street Workout. На протяжении сезона жители столицы могли бесплатно заниматься спортом на открытом воздухе под руководством тренеров. Всего к тренировкам присоединились около 8 тысяч человек.

В рамках закрытия сезона прошел турнир по силовым уличным видам спорта. Победителей и призеров наградили медалями, сертификатами и призами.

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