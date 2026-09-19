В Астане прошло торжественное собрание, посвященное профессиональному празднику специалистов санитарно-эпидемиологической службы. На мероприятии, состоявшемся во Дворце «Жастар», был отмечен труд работников и ветеранов отрасли, а также подчеркнута важность профилактической работы в охране здоровья населения, передает официальный сайт акимата столицы.

В ходе собрания заместитель акима города Астаны Ерик Серикулы поздравил специалистов санитарно-эпидемиологической службы с профессиональным праздником и отметил их вклад в охрану здоровья населения.

«Здоровье населения — одна из главных ценностей государства. В этом направлении работа специалистов санитарно-эпидемиологической службы имеет особое значение. Ваш ежедневный труд направлен на обеспечение безопасности населения, профилактику заболеваний и сохранение санитарно-эпидемиологической стабильности. Поэтому ваш труд всегда должен быть оценен по достоинству», — сказал Ерик Мейрханов.

Также на мероприятии выступили специалисты отрасли, которые поделились своим мнением о современных задачах санитарно-эпидемиологической службы и ее важности для общества.

На торжественном собрании ряд специалистов, на протяжении многих лет добросовестно и ответственно трудящихся в сфере санитарно-эпидемиологической службы, были награждены Почетными грамотами и благодарственными письмами акима города Астаны. Торжественное мероприятие продолжилось праздничной концертной программой.