Столичные спортсмены, тренеры, сотрудники Управления физической культуры и спорта Астаны и подведомственных ему организаций присоединились к общегородской экологической акции в рамках республиканской инициативы «Таза Қазақстан», приуроченной ко Всемирному дню чистоты — World Cleanup Day, передает официальный сайт городского акимата.

Около 100 представителей спортивной сферы столицы вышли на уборку территории в районе парка Влюбленных и ТРЦ «Хан Шатыр». Вместе со спортсменами и тренерами в акции принял участие руководитель Управления физической культуры и спорта города Астаны, серебряный призер Олимпийских игр по боксу Василий Левит. Некоторые сотрудники пришли на экоакцию вместе со своими детьми, поддержав инициативу всей семьей.

Участники очистили территорию от мусора и сухой растительности, собрали опавшую листву и привели в порядок прилегающие участки.

«Сегодня наш коллектив вместе со спортсменами и тренерами традиционно поддержал общегородскую экоакцию. Около ста человек вышли на уборку территории возле парка Влюбленных и “Хан Шатыра”. Такие инициативы всегда находят поддержку среди столичных спортсменов. Важно, чтобы бережное отношение к своему городу и окружающей среде формировалось с самого раннего возраста. Чистота начинается прежде всего с каждого из нас», — отметил Василий Левит.

Одновременно экологические мероприятия прошли на территориях спортивных объектов и подведомственных организаций профильного управления. Сотрудники, тренеры и спортсмены провели уборку и благоустройство прилегающих участков.

В частности, коллективы спортивных школ привели в порядок территории своих объектов. Представители спортивной школы №4 провели уборку в районе гребного канала, где проходят тренировки по академической гребле и другим видам гребного спорта.

К акции также присоединились коллективы клуба по конным и национальным видам спорта «Арғымақ», Центра подготовки олимпийского резерва на территории спорткомплекса «Аспан» в жилом массиве Пригородный, физкультурно-оздоровительных комплексов столицы, а также спортивной школы №10, специализирующейся на хоккее.

В подведомственных организациях работы проводились как на прилегающих территориях, так и внутри спортивных объектов. Участники убирали мусор и сухую растительность, приводили в порядок дворы и помещения, а также выполняли необходимые хозяйственные работы.

Экологическая акция охватила спортивные объекты в разных районах столицы и объединила спортсменов, тренеров и сотрудников спортивных организаций.

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