В Астане в рамках инициативы «Таза Қазақстан» на территории Индустриального парка №1 прошла экологическая акция. В мероприятии приняли участие более 700 человек, передает официальный сайт акимата столицы.

В акции участвовали сотрудники Городского центра развития инвестиций «Astana Invest» и представители различных производственных предприятий столицы.

«В рамках кампании «Таза Қазақстан» сегодня в Индустриальном парке №1 мы проводим масштабную посадку деревьев, а также санитарную очистку прилегающих территорий и мест общего пользования.

На этой неделе мы высадили около 800 деревьев. Также сегодня в посадке деревьев принимает участие коллектив компании Astana Invest — это порядка 100 человек. Кроме того, инвесторы, расположенные по всей территории парка, проводят санитарную очистку участков, прилегающих к их объектам.

В общей сложности в экологической акции задействовано более 700 человек», — отметил заместитель председателя правления Astana Invest Сабит Мухамеджанулы.

По совету агрономов ТОО «Астана-Зеленстрой», для посадки здесь были выбраны два вида деревьев.

«Из пород деревьев были выбраны вяз и тополь. Они более устойчивы к климату этого региона и хорошо приживаются, так как раньше эта территория была болотистой. Другим деревьям здесь выжить очень трудно. Саженцы были доставлены из питомника.

Их высота составляет не менее 3 метров. Эта акция будет продолжаться ежегодно», — рассказал Сабит Мухамеджанулы.

По его словам, в преддверии Всемирного дня чистоты (World Cleanup Day) ко всем инвесторам на территории парка было направлено соответствующее обращение.

Инициатива «Таза Қазақстан» объединяет жителей вокруг общей цели — сделать город чистым, красивым и комфортным. Подобные начинания не только улучшают городскую среду, но и способствуют укреплению сотрудничества между бизнесом и государственными органами.

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