Представители посольств разных стран вышли на очистку набережной Есиля в Астане

Около 500 волонтеров приняли участие в экологической акции #EUBeachCleanup, организованной в рамках республиканской инициативы «Таза Қазақстан» и Всемирного дня чистоты – World Cleanup Day. Они очистили набережную реки Есиль, передает официальный сайт акимата Астаны.

Экологическую акцию организовали Представительство Европейского Союза в Казахстане и Посольство Эстонии в Астане при поддержке акимата столицы.

К мероприятию присоединились дипломаты и сотрудники посольств стран Европы, Америки, Азии и Африки, представители международных организаций, студенты, жители и гости столицы. Участники объединились для очистки берега реки Есиль.

Посол Европейского Союза в Казахстане Алешка Симкич отметила, что подобные инициативы позволяют превратить глобальные экологические цели в конкретные действия на местном уровне.

«Вместе с нашими казахстанскими партнерами и сотнями участников мы напоминаем и сами еще раз убеждаемся, что вклад каждого имеет значение и каждый способен изменить ситуацию к лучшему. Казахстан по праву может гордиться своей прекрасной и первозданной природой, и от каждого из нас зависит, сумеем ли мы сохранить ее, не оставляя после себя мусор. Надеюсь, что сегодняшняя акция получит дальнейший отклик и вдохновит еще больше людей вносить свой вклад в создание более чистой и здоровой окружающей среды», – отметила Алешка Симкич.

Программа мероприятия включала не только очистку территории, но и интерактивные площадки, посвященные экологичному образу жизни. В партнерстве с Likekomek участники могли обменять ненужную одежду на брендированный мерч.

ECONetwork организовала эко-зону Green Point, где были представлены изделия из переработанного пластика и рассказывалось о правильной сортировке и ответственном обращении с отходами.

Посол Эстонии в Казахстане Марье Лууп напомнила, что Всемирный день чистоты зародился в Эстонии в 2008 году и со временем превратился в международное экологическое движение.

«Всемирный день чистоты – это гораздо больше, чем просто уборка мусора. Это готовность людей брать на себя ответственность за места, где они живут. Это символ глобальной солидарности, показывающий, что экологические вызовы не знают границ и требуют как действий на местном уровне, так и международного сотрудничества», – подчеркнула Марье Лууп.

Экологическому мероприятию также предшествовал запуск #EUKZWalkingChallenge. Инициатива призвана объединить повседневную физическую активность и экологическую осознанность.

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