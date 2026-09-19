В рамках республиканской инициативы «Таза Қазақстан» и Всемирного дня чистоты – World Cleanup Day в столичном районе Алматы прошла общегородская экологическая акция. В ней приняли участие активные жители района, представители Совета ветеранов, сотрудники государственных учреждений и организаций, передает официальный сайт акимата Астаны.

Участники провели работы по санитарной очистке, благоустройству и озеленению общественных территорий.

Мероприятия прошли сразу на нескольких локациях района Алматы – по улицам К. Рыскулбекова, Б. Майлина, А. Петрова, на проспекте Абылай хана и в парке «Триатлон».

В рамках экологической акции по району высадили порядка 350 деревьев. Также участники привели в порядок общественные территории, парки, скверы и дворовые пространства.

Проведение таких экологических мероприятий способствует увеличению зеленых зон, улучшению городской среды и формированию культуры бережного отношения к окружающей среде.

Напомним, что 19 сентября, во всех районах столицы проходит общегородская экологическая акция, приуроченная ко Всемирному дню чистоты – World Cleanup Day.

#ТазаҚазақстан #экология #TazaChallenge @TazaQazaqstan