«Начни с себя»: жители Астаны поддержали экологический челлендж

Сегодня, 19 сентября, во время общегородского субботника, приуроченного ко Всемирному дню чистоты — World Cleanup Day, жители Астаны присоединились к общенациональному экологическому челленджу «Начни с себя».

Горожане участвовали в уборке парков, скверов, дворов и общественных пространств, а также в посадке деревьев. Фотографиями и видеозаписями с экологических мероприятий участники делились в социальных сетях, сопровождая публикации тематическими хэштегами #WorldCleanupDay, #ТазаҚазақстан, #Өзіңненбаста, #Начниссебя.

«Сегодня, во Всемирный день чистоты — World Cleanup Day, я и мои друзья присоединяемся к общенациональному челленджу «Начни с себя». Чистота начинается с каждого из нас. Забота об окружающей среде и поддержание порядка вокруг — простые, но важные шаги, которые может сделать каждый», — отметил один из участников челленджа.

Челлендж призван напомнить о том, что чистота города зависит от личной ответственности и повседневных действий каждого человека. Своим примером участники призывают окружающих бережно относиться к природе, поддерживать порядок и присоединяться к экологическим инициативам.

#ТазаҚазақстан #экология #TazaChallenge @TazaQazaqstan