В рамках республиканской экоинициативы «Таза Қазақстан» и Всемирного дня чистоты по всей столице проходят акции по уборке и озеленению. Масштабное экомероприятие, объединившее неравнодушных горожан вокруг благоустройства придомовых территорий, проходит на территории района Есиль, передает официальный сайт акимата Астаны.

Местные жители и активисты вышли на улицы, чтобы сделать свои дворы зеленее и уютнее.

Одними из точек притяжения стали жилые комплексы «Инфинити-1» и «Инфинити-2», а также ЖК «Нова Сити-15» и «Нова Сити-16». Жильцы и волонтеры высадили здесь сотни новых саженцев.

Только на территории ЖК «Инфинити» появилось более 100 деревьев и 3000 кустарников, а в «Нова Сити» участники акции дополнили ландшафт еще десятками деревьев и более 750 кустарниками.

По словам организаторов, подобные инициативы не только преображают городской облик, но и формируют культуру бережного отношения к окружающей среде у подрастающего поколения.

Участники акции отмечают, что уход за зелеными насаждениями объединяет соседей и делает жизнь в микрорайонах комфортнее.

В ближайшее время планируется продолжить работы по уходу за высаженными растениями, чтобы обеспечить их высокую приживаемость в суровых климатических условиях столицы.

#ТазаҚазақстан #экология #TazaChallenge @TazaQazaqstan