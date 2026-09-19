В Астане в ходе экологической акции высадили сотни деревьев

В Астане вдоль улицы А. Булекпаева высадили 200 саженцев деревьев. В экологической акции приняли участие жители города. Ради этого знакового мероприятия представители предпринимательского сообщества, сотрудники гостиниц и сферы бизнеса встали рано утром, чтобы посадить деревья, передает официальный сайт акимата столицы.

«В рамках осеннего экологического месячника «Таза Қазақстан» в районе Сарайшык в нашей столице планируется высадить около 1000 деревьев. На данный момент при участии представителей малого и среднего бизнеса высажено 200 саженцев. В целом в текущем году по району Сарайшык планируется посадить более 5000 деревьев», — отметила представитель района Сарайшык Асемгуль Абсадыккызы.

Представители малого и среднего бизнеса вносят свой вклад в благоустройство Астаны.

«Мы хотим, чтобы наша столица хорошела с каждым днем. Поэтому мы тоже пришли внести свой вклад в сегодняшний субботник. Приступили к делу дружно, всем коллективом. Если бы жители города не оставались в стороне от таких мероприятий и вносили вклад в благоустройство, наша столица расцветала бы еще больше. К тому же сама посадка деревьев дарит человеку радость», — поделился мнением сотрудник кофейни «Зебра» Максат Конысбек.

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