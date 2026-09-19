В целях поддержки республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» и Всемирного дня чистоты (World Cleanup Day), проходящих в Астане, Государственная академическая филармония имени Е. Рахмадиева провела масштабную экоакцию, передаёт официальный сайт городского акимата.

В экологическом мероприятии, объединившем заботу о природе и трудолюбие, приняли участие около 400 человек. В частности, активное участие в нем приняли руководитель и сотрудники Управления культуры города Астаны, коллектив филармонии, а также известные в стране артисты и творческие коллективы.

В ходе мероприятия прилегающие к филармонии территории, парки и скверы были очищены от мусора, проведены работы по благоустройству и санитарной очистке. Деятели искусства, которые обычно покоряют сердца зрителей своими мелодичными песнями на сцене, в этот раз взяли в руки метлы и мешки, внеся свой вклад в чистоту города.

«Очаг культуры должен не только дарить духовную пищу, но и быть примером в бережном отношении к окружающей среде.

Сегодняшнее мероприятие стало настоящим праздником труда, объединившим артистов, руководство и всех сотрудников. Дружное участие около 400 наших коллег — это яркое проявление любви к родному городу», — отметил артист Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева Турар Толеутай.

Подобные мероприятия, направленные на повышение экологической культуры столицы, будут продолжены и в будущем.

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