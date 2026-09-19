Студенты и педагоги присоединились к экологической акции «Таза Қазақстан» в Астане
В рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» в столичном районе Байқоңыр состоялось мероприятие по благоустройству территории и озеленению города, передает официальный сайт акимата Астаны.
Мероприятие прошло по улице Кенесары, вдоль домов №62 и №64. Участие в нем приняли студенты Высшего колледжа Казпотребсоюза, педагоги школы №16, представители партии «Ауыл» и сотрудники аппарата акима района Байқоңыр.
В ходе мероприятия участники очистили прилегающую территорию от мусора, привели в порядок почву вокруг деревьев и провели работы по благоустройству.
«В ходе акции студенты и педагоги привели в порядок почву вокруг посаженных деревьев, внеся свой вклад в поддержание чистоты окружающей среды и благоустройство города», — рассказала заместитель директора по воспитательной работе Высшего колледжа Казпотребсоюза Акерке Мырзалиева.
Она отметила, что подобные мероприятия имеют не только экологическое, но и воспитательное значение.
«Такие акции — это не только уборка территории, но и важная воспитательная площадка, способствующая формированию у молодежи экологической культуры, трудолюбия, ответственности и бережного отношения к родному городу.
Чистота начинается с каждого из нас. Поддерживать порядок в окружающей среде, бережно относиться к общественным местам и вносить свой вклад в благоустройство города — наша общая задача», — подчеркнула Акерке Мырзалиева.
Экологические акции в рамках «Таза Қазақстан» направлены на поддержание чистоты и порядка, озеленение городской среды и повышение экологической культуры жителей столицы.
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