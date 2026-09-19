World Cleanup Day: в Астане стартовала общегородская экологическая акция

Сегодня, 19 сентября, в столице проходят экологические мероприятия, посвященные Всемирному дню чистоты — World Cleanup Day. Акция организована в рамках республиканской инициативы «Таза Қазақстан», сообщает официальный сайт городского акимата.

По всему городу к акции присоединяются жители, волонтеры, молодежь, сотрудники государственных органов, общественных организаций, предприятий и другие неравнодушные горожане. Они приводят в порядок парки, скверы, дворы жилых домов, общественные пространства и территории возле организаций.

Участники собирают мусор, благоустраивают городские территории и высаживают деревья. Присоединиться к акции и внести свой вклад в чистоту и озеленение столицы могут все желающие.

Акция проходит в рамках осеннего экологического месячника «Таза Қазақстан», который стартовал 12 сентября. В течение месяца во всех районах города продолжатся работы по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территорий.

Такие мероприятия помогают не только сделать Астану чище и зеленее, но и привлечь внимание горожан к вопросам экологии и бережного отношения к окружающей среде.

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