В Астане пройдет фестиваль здорового образа жизни в рамках акции «Таза Қазақстан»

19 и 20 сентября в Центральном парке Астаны состоится фестиваль здорового образа жизни в рамках экологической акции «Таза Қазақстан», передает официальный сайт столичного акимата.

Мероприятие пройдет на «Главной спортивной площадке Астаны», расположенной между амфитеатром и отелем The St. Regis Astana. Начало спортивной программы в оба дня — в 15:00.

В рамках фестиваля для жителей и гостей столицы организуют турнир по силовым уличным видам спорта. На площадке будет представлено различное спортивное оборудование, в том числе гантели, гири, штанги, свободные веса, гимнастические кольца, канат, стол для армрестлинга и другие тренажеры.

Также для участников и зрителей подготовлена музыкальная программа с участием DJ. Победителей соревнований наградят медалями, призами и сертификатами.

Участие в турнире бесплатное, вход для зрителей свободный.

Кроме того, 19 сентября в 14:00 вокруг спортивной площадки состоится посадка деревьев с участием спортсменов в рамках акции «Таза Қазақстан».

Организаторы:

@architecture_astana

@timur_tai

#ТазаҚазақстан #экология #TazaChallenge @TazaQazaqstan