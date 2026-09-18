Особое внимание делам по алиментам: в Астане проверяют частных судебных исполнителей

Департамент юстиции города Астаны на регулярной основе осуществляет контроль за деятельностью частных судебных исполнителей (ЧСИ), соблюдением ими требований законодательства и своевременным исполнением исполнительных документов. Контроль проводится в плановом и внеплановом порядке, в том числе на основании обращений граждан и организаций. Об этом на брифинге в Службе коммуникаций столицы подробно рассказали заместитель руководителя Департамента юстиции города Астаны Мөлдір Есенкулова и руководитель отдела регулирования и контроля за деятельностью судебных исполнителей Департамента юстиции города Айдана Бекбердi, передает официальный сайт акимата столицы.

С начала текущего года Департаментом проведено 166 плановых и 124 внеплановых контрольных мероприятия в отношении частных судебных исполнителей.

«Контроль направлен не только на выявление нарушений, но и прежде всего на их устранение, восстановление нарушенных прав участников исполнительного производства и повышение эффективности исполнения судебных актов», - отметила руководитель отдела регулирования и контроля за деятельностью судебных исполнителей Департамента юстиции города Астаны Айдана Бекберді.

В ходе контрольных мероприятий оцениваются законность совершаемых исполнительных действий, соблюдение сроков и порядка ведения исполнительного производства, полнота принимаемых мер по исполнению исполнительных документов, а также сведения об имуществе и доходах должников.

При выявлении нарушений Департаментом принимаются предусмотренные законодательством меры реагирования. В зависимости от характера нарушения материалы направляются в соответствующие органы либо вносятся представления.

С начала года четыре частных судебных исполнителя лишены лицензий на осуществление деятельности.

Отдельное внимание в рамках контрольной работы уделяется исполнительным производствам по взысканию алиментов.

«Такие производства непосредственно затрагивают права детей и требуют от судебных исполнителей своевременного и полного принятия предусмотренных законом мер принудительного исполнения», - отметила Айдана Бекбердіқызы.

В ходе проверок изучаются материалы исполнительных производств, постановления и другие документы, анализируются сроки совершения исполнительных действий, сведения об имуществе и доходах должников, а также принятые меры по обращению взыскания на денежные средства и имущество, установлению ограничений и применению других мер принудительного исполнения.

Помимо контрольных мероприятий, Департамент проводит работу по повышению эффективности исполнения исполнительных документов во взаимодействии с Региональной палатой частных судебных исполнителей, государственными органами и другими организациями.

В частности, проводится работа с должниками, имеющими задолженность по алиментам. Для содействия их трудоустройству организуются ярмарки вакансий. Наличие официального дохода является одним из факторов, обеспечивающих регулярное исполнение алиментных обязательств.

«Важным направлением также остается разъяснительная работа среди граждан. Участники исполнительного производства должны знать свои права, порядок обжалования действий судебного исполнителя и способы получения информации о ходе исполнительного производства», - подчеркнула Айдана Бекбердіқызы.

Контроль за деятельностью частных судебных исполнителей осуществляется Департаментом в пределах полномочий, установленных законодательством. Вопросы, относящиеся к компетенции суда, органов уголовного преследования и других государственных органов, рассматриваются соответствующими органами в установленном законом порядке.

Таким образом, контроль за деятельностью ЧСИ направлен на обеспечение законности, устранение выявленных нарушений, защиту прав участников исполнительного производства и повышение эффективности исполнения судебных актов.