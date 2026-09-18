Как прошел купальный сезон в Астане

Купальный сезон 2026 года в Астане длился с 1 июня по 31 августа. В этот период Департамент по чрезвычайным ситуациям города совместно с заинтересованными государственными органами, военнослужащими воинской части 52859 и волонтерскими организациями провел комплексную работу по обеспечению безопасности граждан на водоемах. Об этом на брифинге в Службе коммуникаций столицы сообщил исполняющий обязанности начальника Управления по ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС города Астаны Айбек Тапаш, передает официальный сайт акимата столицы.

По его словам, на территории Астаны было определено 5 официальных мест для массового отдыха населения на водоемах.

«В период купального сезона было организовано ежедневное патрулирование водоемов. С 08:00 до 21:00 дежурство велось пешими патрулями, а также с использованием квадроциклов и плавсредств. В ночное время патрулирование вдоль реки Есиль продолжалось на плавсредствах.

Ежедневно в обеспечении безопасности на водоемах было задействовано 80 человек, включая 10 военнослужащих воинской части 52859. Для патрулирования, мониторинга и оперативного реагирования использовалось 7 плавсредств, 3 единицы техники, 2 квадроцикла и 3 беспилотных летательных аппарата. Кроме того, участки водоемов с наибольшим скоплением людей контролировались с помощью 128 камер видеонаблюдения.

В целях предупреждения несчастных случаев на водоемах города было установлено 362 запрещающих знака и 13 информационных стендов», — рассказал спикер.

На протяжении всего купального сезона среди населения проводились профилактические, рейдовые и патрульные мероприятия. Основное внимание уделялось недопущению купания в запрещенных местах, нахождения в воде в состоянии алкогольного опьянения и нарушения требований безопасности.

А также особое внимание уделяется ответственности родителей и законных представителей. Детей нельзя оставлять без присмотра вблизи водоемов, особенно в местах, не предназначенных для купания.

«На коммунальном пляже Департамент по чрезвычайным ситуациям установил модульный спасательный пост и организовал постоянное дежурство спасателей. Это позволило осуществлять непрерывный контроль за ситуацией на пляже и оперативно реагировать на происшествия.

В целом, в период купального сезона основные усилия были направлены на регулярное патрулирование водоемов, проведение профилактической работы, мониторинг с помощью камер видеонаблюдения и беспилотных летательных аппаратов, а также на оперативное реагирование на инциденты.

Главные требования к населению: купаться только в разрешенных и оборудованных местах, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов», — заключил представитель управления.