Мужская сборная города Астаны стала чемпионом Казахстана по тогызкумалак

В Актау завершился командный чемпионат Республики Казахстан по тогызкумалак, передает официальный сайт акимата столицы.

В интеллектуальном состязании среди мужчин и женщин приняли участие около 150 спортсменов из 11 областей страны, а также из городов Астана, Алматы и Шымкент.

По итогам чемпионата мужская сборная Астаны показала лучший результат в соревнованиях по блицу и завоевала титул чемпиона Казахстана. Второе место досталось команде Кызылординской области, а замкнули тройку лучших представители Западно-Казахстанской области.

В составе столичной сборной выступили Бигали Зикрияев, Азимхан Махмутжан, Бибатыр Нуржан, Ернурсултан Боранбай, Ильяс Мухаметжан и Акикат Исатай. К соревнованиям команду подготовил тренер Нуржан Конарбаев.

Стоит отметить, что завтра столичные спортсмены отправятся в Румынию для участия в чемпионате мира по тогызкумалак.