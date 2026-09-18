Внутри мчащегося по железной дороге электровоза свои функции выполняют тысячи деталей. Одна из них — правильное подключение электрических проводов на пульте, которым управляет машинист. Алмагуль Кайымбекова, которая уже пять лет трудится на Электровозосборочном заводе в Астане, ежедневно выполняет эту ответственную работу, внося свой вклад в создание локомотивов, необходимых для железных дорог страны, передает официальный сайт акимата столицы.

Алмагуль, переехавшая в Астану 15 лет назад из области Абай, по своему техническому образованию ранее работала в различных организациях, а пять лет назад устроилась на завод. В цеху посменно трудятся 12 женщин. График работы — 12 часов с 8:00 утра до 20:00 вечера: два рабочих дня, после чего следуют два дня отдыха.

«Наш кабельный цех — один из самых важных производственных участков на заводе. Потому что мы собираем и правильно соединяем между собой внутреннюю систему пульта управления, с помощью которого машинисты водят локомотив, а также низковольтные и высоковольтные кабели. Это работа с большим количеством мелких деталей, требующая особой внимательности и аккуратности. Кроме того, необходимо уметь работать с документацией, также важна скорость. В работе нужны знания в области электрики и механики. Для этого руководство завода каждые 6 месяцев приглашает специальных специалистов для нашего обучения, а при запуске новых проектов нас отправляют на учебу во Францию. Каждое утро, когда мы приходим на завод, план работы уже определен, указываются сроки выполнения в соответствии с объемами, и мы работаем согласно этому графику либо продолжаем дело, начатое коллегами из предыдущей смены», — рассказывает А. Кайымбекова.

По словам специалиста по электромонтажу, для каждого локомотива требуется два таких пульта управления. На изготовление одного пульта уходит 5 дней, то есть 160 часов работы. За это время пустой каркас последовательно заполняют различными электрическими проводами, подключают их, проводят систему самоконтроля, после чего работа проходит проверку Отдела технического контроля (ОТК) и принимается.

Наша героиня — мать двоих детей, чьи внуки сегодня уже учатся в высших учебных заведениях, — отмечает, что до пенсионного возраста ей осталось около пяти лет. Опытный специалист, с глубокой ответственностью относящийся к своей важной работе на заводе, гордится тем, что вносит собственный вклад в промышленную отрасль страны. Особенно когда она видит мчащиеся по рельсам электровозы, её сердце наполняется гордостью от осознания того, что в каждом из них есть доля и её труда.