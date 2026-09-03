В столичном парке «Жетысу» состоялся финальный вечер сезона танцевальных встреч для представителей старшего поколения «Жадыраған жаз». В течение лета было организовано 15 танцевальных вечеров, на которых пенсионеры танцевали под ретро-хиты, встречались с друзьями и активно проводили время, передает официальный сайт акимата столицы.

Главная цель вечеров «Жадыраған жаз», продолжавшихся все лето, — содержательная организация досуга представителей старшего поколения, популяризация активного образа жизни, укрепление дружеских отношений и возрождение песен и танцев, хранящих секреты молодости. В ходе мероприятия в парке звучали казахские и зарубежные ретро-шлягеры, уносившие участников в яркие воспоминания молодости. Насыщенная музыкальная программа пришлась по душе зрителям: собравшиеся дружно подпевали, танцевали и получили незабываемые впечатления.

Праздничную программу открыл яркий флешмоб в исполнении танцевального коллектива «Балкия». Следом патриотический настрой зрителям подарила песня «Дархан елім» в исполнении Гульбаршин Альшимбаевой. Вокальная группа «Гүлдер» исполнила композицию «Ақ сәулем», сделав атмосферу вечера еще более прекрасной, а танец «Бачата» от хореографического коллектива «Достар» завоевал особое признание публики.

Музыкальную часть вечера продолжила песня «Сені сүйем» в исполнении Натальи Мостовой и Каната Омирбекова. Также отличным настроением со зрителями поделилась Гульбаршын Альшимбаева, исполнив песню «Кездесіппіз екеуміз», автором которой является получатель услуг Центра — пенсионер Дуйсембай Нурпеисов.

Хотя сезон «Жадыраған жаз» подошел к концу, подаренные им радостные моменты и яркие воспоминания, несомненно, надолго останутся в сердцах участников. Заключительный летний вечер объединил представителей старшего поколения и стал настоящим праздником песни, танца, дружбы и отличного настроения.

«Этим летом сезон прошел на ура. Каждую неделю наши пенсионеры собирались в парке «Жетысу», весело проводили время, и танцы стали для них доброй традицией. За лето для пожилых людей было организовано 15 дискотек. Лето может и заканчивается, но пусть в душе всегда цветет весна», — подытожил директор Центра активного долголетия Серик Карабатыров.