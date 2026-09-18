В Астане проходит Kazakhstan Travel Forum САЯХАТ 2026, который собрал представителей туриндустрии из 15 регионов Казахстана и 13 стран мира. В первый день международного форума, рассчитанного на три дня, зарубежные и отечественные специалисты осмотрели туристические объекты, транспортную систему и гостиничную инфраструктуру столицы. В рамках основной деловой программы запланированы B2B-встречи, панельные сессии и обсуждение актуальных вопросов индустрии туризма, передает официальный сайт акимата столицы.

Первый день форума был посвящен знакомству участников с туристическим потенциалом и инфраструктурой столицы. Для гостей провели обзорную экскурсию по городу на двух экскурсионных автобусах. Маршрут начался от отеля Wyndham Garden Astana и охватил ТРЦ «Хан Шатыр», монумент «Байтерек», площадь Независимости, Дворец мира и согласия, Национальный музей Республики Казахстан, Главную мечеть города Астаны и Музей казахстанских железных дорог.

В ходе программы гости форума также совершили поездку на TARLAN ASTANA, ознакомившись с новым видом общественного транспорта и транспортной инфраструктурой столицы.

Кроме того, был организован инфотур по отелям Астаны. Участники посетили гостиницы Ibis, Rixos President Astana, The St. Regis Astana, Astana Resort и Wyndham Garden Astana, где ознакомились с их номерным фондом, уровнем сервиса и возможностями для приема туристов и делегаций.

«На форум приехали представители туриндустрии из разных регионов Казахстана и из-за рубежа. Поэтому первый день мы посвятили презентации туристических объектов, транспортной системы и гостиничной инфраструктуры столицы. Участники объехали город, увидели ключевые объекты, прокатились на TARLAN ASTANA и ознакомились с возможностями отелей. Это позволяет продемонстрировать потенциал Астаны как туристического направления», — отметил директор департамента инфраструктуры и поддержки мероприятий ТОО «Центр развития туризма «Astana Tourism» Саят Оразтай.

В форуме принимают участие крупнейшие туроператоры и турагентства Казахстана, туристические компании из России, Беларуси, Кыргызстана и Узбекистана, авиакомпании, национальные туристические ведомства, представители международных отелей, ассоциации и DMC-агентства.

Программа Kazakhstan Travel Forum САЯХАТ 2026 продолжится 19 сентября. В третий день в Центральном городском парке пройдут городской забег, фестиваль туризма, спортивное ориентирование, детские мероприятия, гастрономический фестиваль и гастротур по городу.