Астана присоединится к World Cleanup Day: общегородская экоакция пройдёт в столице

В рамках республиканской инициативы «Таза Қазақстан» в Астане 19 сентября пройдет общегородская экологическая акция, приуроченная ко Всемирному дню чистоты - World Cleanup Day, передает официальный сайт столичного акимата.

Жители столицы, волонтеры, молодежь, представители государственных органов, общественных организаций и предприятий объединятся, чтобы очистить от мусора парки, скверы, дворы и другие общественные и природные территории. В рамках акции также пройдет посадка деревьев.

Стоит отметить, что в Астане продолжается осенний экологический месячник «Таза Қазақстан», стартовавший 12 сентября. Во всех районах столицы будут проводиться работы по санитарной очистке, благоустройству и озеленению парков, скверов, дворовых и общественных пространств, а также территорий, прилегающих к предприятиям и организациям.

Экологический месячник призван объединить горожан вокруг вопросов сохранения чистоты, благоустройства столицы и формирования бережного отношения к окружающей среде.

Жителей и гостей Астаны приглашают присоединиться к акции 19 сентября, принять участие в уборке и посадке деревьев, внеся личный вклад в чистоту и озеленение города.