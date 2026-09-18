В последнее воскресенье сентября в Казахстане отмечают День труда. Накануне праздника специалисты разных отраслей, неустанно трудящихся на благо города рассказывают о тонкостях своей профессии. Своей историей о трудовом пути в 18 лет поделился и электромонтер 5-го разряда АО «Астана – РЭК» Айдын Зейнетаев, передает официальный сайт столичного акимата.

Айдын Зейнетаев начал свой путь в энергетике в 2008 году. Сейчас он является электромонтером по эксплуатации распределительных сетей 5-го разряда АО «Астана – РЭК».

«Моя работа очень сложная, но крайне важная», — отметил он.

Работа с электрическими сетями требует от специалиста собранности и ответственного отношения к каждому поручению. По словам Айдына Зейнетаева, одних профессиональных знаний недостаточно — важны также личные качества человека.

«В первую очередь нужны воля, ответственность и честность. К какому бы делу ни приступал, необходимо быть готовым к различным ситуациям, это одно из важнейших качеств специалиста», — считает он.

Особенность профессии электромонтера заключается в том, что результаты его труда горожане воспринимают как нечто само собой разумеющееся. Ежедневная работа остается практически незаметной, хотя за стабильностью электрических сетей стоят усилия многих людей.

Особое место в профессии для электромонтера занимает коллектив. Работа в энергетике требует взаимовыручки, дисциплины и уверенности в тех, кто трудится рядом.

«Я горжусь своими товарищами и коллегами — людьми, которые соблюдают трудовую дисциплину, работают плечом к плечу и всегда помогают друг другу», — подчеркнул Айдын Зейнетаев.

Для него День труда — это прежде всего повод рассказать о людях, чья ежедневная работа редко оказывается в центре внимания. Пока город живет в привычном ритме, электромонтеры продолжают выполнять свои обязанности, оставаясь за кадром, но обеспечивая то, без чего современную жизнь невозможно представить.