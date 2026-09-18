«Читающая нация»: в Астане организовали встречу с участием более 100 студентов

В Высшем колледже «Astana Polytechnic College» рабочая группа проектного офиса «Читающая нация» провела встречу со студентами 1–2 курсов. В мероприятии приняли участие около 120 студентов, передает официальный сайт акимата столицы.

В ходе мероприятия студенты обменялись мнениями об интересе современной молодежи к чтению книг, своих любимых произведениях и авторах, а также о роли чтения в расширении кругозора, развитии критического и аналитического мышления.

Встреча прошла в формате открытого диалога, где студенты свободно высказывали свои мысли, задавали вопросы и делились опытом. Кроме того, обсуждались современные возможности чтения, такие как использование электронных и аудиокниг, а также цифровых ресурсов.

Рабочая группа проектного офиса отметила, что подобные площадки для свободного обмена мнениями имеют огромное значение для повышения интереса молодежи к книгам. Чтение книг — это не только способ получения знаний, но и эффективный инструмент для расширения кругозора и саморазвития человека.

Работа в рамках проекта «Читающая нация» продолжится в организациях технического и профессионального образования столицы. В дальнейшем со студентами планируется организовать тематические встречи, дискуссии и другие мероприятия, направленные на популяризацию чтения.

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