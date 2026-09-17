Более 70 спортсменов Астаны выступят на ХХ летних Азиатских играх в Японии

В 2026 году спортсмены Астаны продолжат выступать в составе национальных сборных Казахстана на крупных международных соревнованиях мирового и континентального уровня. К примеру, в текущем году 77 столичных спортсменов примут участие в XX летних Азиатских играх. Об этом на брифинге в городской Службе коммуникаций рассказал заместитель руководителя Управления физической культуры и спорта Астаны Азамат Агзамов, передает официальный сайт акимата столицы.

XX летние Азиатские игры Aichi–Nagoya 2026 пройдут в Японии с 19 сентября по 4 октября. В программу соревнований включены 43 вида спорта, в которых разыграют 460 комплектов медалей.

В составе национальной сборной Казахстана от Астаны выступят 77 спортсменов по 30 видам спорта.

Для сравнения, на летних Азиатских играх 2023 года в китайском городе Ханчжоу столицу представляли 46 спортсменов по 18 видам спорта.

«В этом году количество участников увеличилось на 31 спортсмена, или более чем на 67 процентов. Число видов спорта, в которых выступят представители Астаны, выросло с 18 до 30.

Столичные спортсмены представлены в баскетболе, баскетболе 3×3, гандболе, боксе, борьбе, тхэквондо, джиу-джитсу, художественной и спортивной гимнастике, водных видах спорта, академической гребле, гребле на байдарках и каноэ, триатлоне, теннисе, настольном теннисе, конном спорте, фехтовании, стрельбе, легкой атлетике, велоспорте, скейтбординге, спортивном скалолазании, брейкинге, киберспорте и паделе», - перечислил Азамат Агзамов.

В сентябре в Кыргызской Республике завершились VI Всемирные игры кочевников. В соревнованиях приняли участие около 3 тысяч спортсменов из 113 стран.

Сборная Казахстана, представленная 152 спортсменами, заняла первое место в общекомандном зачете.

Астану представляли 13 спортсменов по семи видам спорта. Они выступили в традиционной стрельбе из лука, мангале, маст-рестлинге, разбивании хребтовой кости, гореше, жорго салыше и соревнованиях тайганов.

Столичные спортсмены завоевали призовые места в личных и командных соревнованиях, внеся вклад в победу сборной Казахстана.

После Азиатских игр международный спортивный календарь продолжится Паразиатскими играми. В составе национальной сборной Казахстана в соревнованиях также примут участие спортсмены Астаны.

«Кроме того, IV летние юношеские Олимпийские игры пройдут с 31 октября по 14 ноября в Дакаре, Сенегал. В соревнованиях планируется участие около 2 700 спортсменов в возрасте от 14 до 17 лет.

Соревнования пройдут по 25 видам спорта.

В настоящее время продолжается отбор спортсменов. Триатлонист из Астаны Рамазан Айнегов уже завоевал лицензию на участие в юношеской Олимпиаде. Он выступит в индивидуальном спринте.

Расширение представительства столичных спортсменов на международных соревнованиях свидетельствует о развитии различных направлений спорта в Астане и системной подготовке резерва для спорта высших достижений», - заключил спикер.