В Астане подросток привлечен к ответственности за разбитое стекло остановочного павильона

В Астане был зафиксирован факт порчи имущества — на проспекте Богенбай батыра разбили стекло остановочного павильона. В ходе проверки, проведенной сотрудниками полиции, был установлен 17-летний подросток. Об этом сообщает официальный сайт акимата столицы со ссылкой на Департамент полиции города.

Как стало известно, в вечернее время подросток находился на остановке вместе со своим знакомым. Уходя, он пнул ногой стекло остановочного павильона и разбил его. После этого подросток вместе с другом сел в маршрутный автобус и покинул место происшествия.

По данному факту подросток привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. Материалы дела направлены в суд.

В полиции напомнили, что порча остановочных павильонов и других объектов городской инфраструктуры является правонарушением и влечет за собой предусмотренную законом ответственность.

Подобные действия не остаются без внимания. В ходе проверок личности правонарушителей устанавливаются, в том числе с использованием записей камер видеонаблюдения.

Полиция призвала бережно относиться к городскому имуществу и уважать труд людей, работающих на благо столицы.