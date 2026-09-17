Пересечение улиц Акмешит и Алматы закроют на ремонт в Астане

На пересечении улиц Акмешит/Алматы ведутся строительно-монтажные работы в рамках проекта «Строительство транспортного туннеля по ул. Алматы в районе Есиль города Астаны», передает официальный сайт столичного акимата.

В связи с этим с 21:00 часов 19 сентября текущего года на данном перекрестке будет полностью перекрыто движение транспортных средств.

Ограничение движения планируется до конца текущего года.

одителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены дорожные знаки и указатели.