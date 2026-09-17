В библиотеке Астаны подросткам разъяснили вопросы профилактики коррупции

В массовой библиотеке №1 города Астаны прошла профилактическая беседа «Взгляд молодежи на коррупцию», направленная на формирование у подростков правовой культуры и антикоррупционного сознания, передает официальный сайт акимата столицы.

Мероприятие было организовано в рамках принципа «Закон и порядок». В нем приняли участие читатели библиотеки в возрасте от 15 до 17 лет.

Участникам разъяснили важность соблюдения требований закона, честности и гражданской ответственности. Перед подростками выступил участковый инспектор полиции, который объяснил роль молодежи в профилактике правонарушений и значимость соблюдения законодательства.

Также подросткам была представлена подборка правовой литературы и проведен обзор материалов, посвященных противодействию коррупции, законности и ответственности. Участники обсудили негативное влияние коррупции на общество и важность честности в повседневной жизни.

«Мне очень понравилось сегодняшнее занятие в библиотеке, я узнал много нового! Было интересно послушать про честность и закон. На мой взгляд, коррупция — это большая проблема, которая мешает развитию общества. Мы, молодежь, не должны допускать коррупцию. Нам всегда нужно делать выбор в пользу честности и справедливости», — поделился мнением участник мероприятия Айсултан.