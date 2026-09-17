Более 400 нарушений ПДД со стороны пешеходов пресекли столичные полицейские за три дня
В Астане подвели итоги трехдневной акции «Внимание, пешеход!». В рамках этой работы полицейские пресекли сотни нарушений правил дорожного движения, проверили дорожную инфраструктуру около школ и провели десятки уроков безопасности для учащихся, передает официальный сайт столичного акимата.
За время проведения рейда - с 14 по 16 сентября - сотрудники полиции зафиксировали свыше 400 нарушений со стороны пешеходов и 127 фактов нарушения правил проезда перекрестков водителями.
Особое внимание уделили профилактике детского травматизма.
В школах столицы стражи порядка провели 46 лекций, напоминающих о правилах перехода дороги, и раздали пешеходам информационные брошюры.
Параллельно полиция обследовала состояние пешеходных переходов около образовательных учреждений, остановок и торговых центров.
Специалисты оценили наличие дорожных знаков, видимость разметки, работающее освещение и целостность ограждений.
В Департаменте полиции Астаны в очередной раз призвали всех участников движения строго соблюдать ПДД: водителям следует быть внимательными у переходов, а пешеходам — пересекать улицу только в разрешенных местах.