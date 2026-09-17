«Учитель. Книга. Вдохновение»: в Астане обсудили вопросы формирования культуры чтения книг

В школе-гимназии №32 города Астаны в рамках республиканского марафона чтения «Читающая нация» прошла встреча «Учитель. Книга. Вдохновение», передает официальный сайт акимата столицы.

В ходе встречи обсуждались главные цели марафона — формирование в обществе культуры чтения, повышение интереса детей и молодежи к литературе, создание постоянной читательской среды и развитие интеллектуального потенциала подрастающего поколения.

Во время мероприятия руководитель проектного офиса проекта «Читающая нация» по городу Астане Жаксыбай Боранбаев остановился на значимости марафона.

«Марафон «Читающая нация» — это республиканская инициатива, направленная на широкую популяризацию чтения, повышение интереса молодого поколения к литературе и формирование культуры чтения. Наша цель — сформировать интеллектуальную нацию и открыть путь в светлое будущее. Если сегодняшние ученики получат качественное образование и завтра станут квалифицированными специалистами своего дела, это внесет огромный вклад в развитие и мощь нашей страны», — сказал Жаксыбай Боранбаев.