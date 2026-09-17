Масштабный профилактический рейд по студенческим общежитиям провели в Астане

В Астане состоялось профилактическое рейдовое мероприятие, направленное на пресечение незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ среди молодёжи, передает официальный сайт столичного акимата.

Проверка охватила студенческие общежития, расположенные на территории района Сарыарка. Организаторами масштабной акции выступили районный акимат, Управление по противодействию наркопреступности Департамента полиции Астаны и представительное Молодёжное крыло партии «Әділет».

Основное внимание в ходе проверки было уделено выявлению потенциальных каналов распространения запрещённых веществ и формированию безопасной образовательной среды. К инспекции активно привлекались сотрудники кинологической службы со специально обученными служебными собаками. В строгом соответствии с требованиями действующего законодательства специалисты провели детальный осмотр комнат проживания учащихся, а также всех мест общего пользования в зданиях общежитий.

Проведённый рейд стал важной частью системной работы городских служб по профилактике правонарушений в молодёжной среде. Помимо непосредственной проверки помещений, ключевыми задачами мероприятия стали повышение осведомленности студентов о юридической ответственности за участие в незаконном обороте наркотиков и пропаганда здорового, законопослушного образа жизни. Организаторы подчеркнули, что подобные совместные рейды позволяют своевременно пресекать риски и поддерживать высокий уровень безопасности в местах массового проживания учащейся молодёжи.