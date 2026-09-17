60 тысяч камер, 35 AI-сценариев: как цифровизируют безопасность Астаны

В рамках объявленного Главой государства Года цифровизации и искусственного интеллекта в Астане продолжается системная цифровая трансформация города. Работа ведется по трем стратегическим направлениям: «Безопасный город», «Открытый город» и «Умный город». Об итогах первого полугодия 2026 года на брифинге в Службе коммуникаций столицы рассказал руководитель Управления цифровизации и государственных услуг Астаны Берик Ахметов, передает официальный сайт акимата столицы.

Одним из крупнейших проектов является Astana Smart City. Его ключевыми элементами стали собственный Центр обработки данных и Городской ситуационный центр, формирующие единый цифровой контур управления городом.

ЦОД создан специально для нужд городской инфраструктуры и обеспечивает централизованное хранение и обработку городских данных, видеопотоков и результатов ИИ-аналитики. Центр соответствует международному стандарту надежности TIER III и национальным требованиям информационной безопасности.

На базе этой инфраструктуры работает Городской ситуационный центр, который объединяет видеонаблюдение, экстренные, коммунальные и другие городские службы.

«Сегодня к платформе подключено более 60 тысяч камер, внедрено 35 сценариев ИИ-видеоаналитики. Они позволяют выявлять задымление и пожары, скопления людей, драки и другие нештатные ситуации. Более 1 200 аппаратно-программных комплексов обеспечивают автоматическую фиксацию 15 видов нарушений ПДД.

В единую систему интегрированы более 18 городских служб, а время передачи информации об инцидентах сокращено с 10 минут до режима реального времени. За первое полугодие отработано более 2,5 тысячи инцидентов», – сообщил спикер.

Продолжается расширение видеонаблюдения в общественных пространствах. В 2022-2025 годах на 860 объектах установлено 4 430 камер. В 2026 году предусмотрена установка еще 1 200 камер на 240 объектах, из которых 1 142 уже установлены.

Отдельное внимание уделяется безопасности детей. В рамках второго этапа проекта в 2026 году в 100 государственных школах установлено порядка 2 000 камер и 100 тревожных SOS-кнопок. Всего в единую систему интегрировано свыше 10 тысяч школьных камер.

В текущем году комплексная система безопасности внедряется и в государственных детских садах. На первом этапе предусмотрена установка 1 700 камер, 100 тревожных кнопок и 100 видеодомофонов, а также интеграция 4 тысяч действующих камер.

В рамках направления «Открытый город» продолжается развитие цифровых сервисов для жителей. За первое полугодие единый контакт-центр iKomek 109 обработал более 1,1 млн обращений, при этом 83% вопросов решены с первого звонка. На платформе Birge зарегистрировано более 20 тысяч пользователей, обработано порядка 30 тысяч заявок.

Одним из ключевых результатов года стал запуск Astana.kz – единого цифрового портала столицы. Сегодня на платформе зарегистрировано более 14 тысяч пользователей, доступно свыше 115 городских и коммунальных услуг, а количество поданных заявлений превысило 15 тысяч.

Консолидация QalaQyzmet в Astana.kz позволила объединить коммунальные сервисы на одной платформе. За первое полугодие по данному направлению обработано более 103 тысяч заявок онлайн и через фронт-офисы. Функционал Astana.kz продолжает расширяться. На платформе развиваются AI-ассистент, Super App, сервисы «Инватакси» и «Моя библиотека».

Цифровые решения внедряются и в сфере здравоохранения. В трех инсультных центрах столицы работает Cerebra AI, которая помогает диагностировать инсульт по КТ-снимкам и сокращает время постановки диагноза до 5 минут. За первое полугодие обработано более 5,7 тысячи исследований.

Полностью цифровизирован процесс медицинского освидетельствования призывников. Через систему за первое полугодие прошли свыше 7,4 тысяч человек. Ситуационный центр здравоохранения объединяет данные 29 медицинских организаций по более чем 220 индикаторам.

Продолжается развитие телекоммуникационной инфраструктуры.

В столице функционируют 423 базовые станции стандарта 5G, до конца года планируется установить еще 74. Из 22 выявленных зон с недостаточным качеством связи 12 уже устранены.

По направлению «Умный город» развивается AI Lab – городская инновационная экосистема, объединяющая AI Совет, R&D-контур и акселерационные программы. Сегодня в R&D-контуре сопровождается порядка 11 стартапов и технологических проектов.

В 2026 году запущен третий поток Astana Innovations Accelerator. На программу поступило более 300 заявок, по итогам отбора вошли 29 стартапов.

Среди социально значимых проектов – пилот Úmit в центре социального обслуживания «Шарапат». Интеллектуальная капа позволяет людям с ограниченной мобильностью без помощи рук управлять смартфоном, компьютером, электрической инвалидной коляской и другими устройствами.

«По итогам первого полугодия цифровая трансформация столицы переходит от отдельных решений к их системному применению в управлении городом. Наша задача - чтобы технологии давали конкретный результат для жителей, повышали безопасность, упрощали получение услуг и делали городские процессы эффективнее», - заключил Берик Ахметов.